إنقاذ حياة مريض مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بمستشفى دمياط العام

دمياط معتز الشربيني

استقبلت مستشفى دمياط العام سيارة إسعاف تحمل معها حالة محولة من مستشفى عزبه البرج وبمناظرة الحالة وجد انها تعاني من جرح قطعي بآلة حادة نافذ بالرقبه مع نزيف حاد وتدهور بالعلامات الحيوية وتم إجراء الإسعافات الولية، على وجه السرعة ونقل المريض فورا إلى غرفة العمليات لإجراء استكشاف بالرقبه وتبين أنه يعاني من قطع بشرايين وأوردة الرقية.

وتم السيطرة على الحالة ووقف النزيف وأكد مصدر بمستشفى دمياط العام أن حالة المريض بعد العملية مستقره وتحت الملاحظة والمريض الآن بحالة مستقرة بقسم الجراحة ويتلقى العلاج اللازم والمتابعة لحين تمام شفاءه.

وتم ذلك بمتابعة الدكتورة جيهان الديب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد فهيم مدير ادارة الطب العلاجي ، والدكتور أشرف العزب مدير المستشفيات الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام.