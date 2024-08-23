81 مقرأة للجمهور تستقبل أهل القرآن بمساجد القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد القليوبية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرا وحضور كثيف من رواد المساجد، حيث يعقد كل يوم جمعة 81 مقرأة للجمهور بمساجد القليوبية، على مستوى جميع الإدارات الفرعية وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، في بيان لها، أن تلك المقارئ الخاصة بالجمهور تتم تحت رعاية فضيلة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوببة، ومتابعة الشيخ محمد منصور عثمان عبد الرحمن رئيس شئون القرآن الكريم بالمديرية، وإشراف جميع مديرى الإدارات الفرعية.

وتابعت المديرية، أنه حرص رواد المساجد على حضور جلسات هذه المقارئ بكثافة عقب صلاة الجمعة، وذلك لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم بقراءة صحيحة، يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وذلك بحضور الأئمة من أصحاب الأصوات الحسنة.



إقبال المواطنين على مقارئ الجمهور



المقارئ بمساجد القليوبية



مقارئ الجمهور بمساجد القليوبية