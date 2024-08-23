اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 10:44 ص
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4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة مدنية شرق خان يونس بقطاع غزة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 10:34 ص
4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة مدنية شرق خان يونس بقطاع غزة الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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