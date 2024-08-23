اليوم السابع
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12 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم

الجمعة، 23 أغسطس 2024 11:14 ص
12 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 12 شهيدا إثر غارات وقصف إسرائيلي على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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