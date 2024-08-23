يرشد الاستهلاك.. مميزات وخطوات التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع

كتبت – مرام محمد

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع، وخطوات وإجراءات التعامل معها، وذلك في إطار دورها في تعزيز وتنمية الوعي المائي وإثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية الهامة.

وأوضحت الشركة مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع على النحو التالي:

1- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

2- القضاء على أي أخطاء ناتجة من العنصر البشري.

3- ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ومتابعة الاستهلاك.

4- تشغيل المياه بعد انتهاء 80% من الرصيد المتاح عن طريق وضع الكارت بالعداد لحين الشحن مرة أخرى.

5- عدم انقطاع المياه أيام الجمع والإجازات والعطلات الرسمية.

6- إمكانية استهلاك المياه وتقليل الفاقد ومتابعة الاستهلاك.

7- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة والمحاسبة بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها.

وفي 7 خطوات، أوضحت الشركة كيفية التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع، وذلك على النحو التالي:

1- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن.

2- وضع الكارت بعد الشحن داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.

3- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد.

4- لمعرفة عدد الأمتار المستهلكة خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

5- يوجد استدامة خدمة شهرية وتختلف باختلاف كمية الاستهلاك ونوع النشاط وتتم المحاسبة حسب التعريفة المعتمدة.

6- عند وصول رصيد الشحن لـ20% من قيمة آخر شحن يحدث ضعف للمياه للإنذار ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة مرة أخرى.

7- يتم الشحن من خلال مراكز الشحن بالشركة أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني.