وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يناقش الخطة الإضافية والاستثمارية والمركزية

الدقهلية - سارة الباز

شاركت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في اجتماع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية)، أمس الخميس، وذلك لمناقشة الخطة الإضافية، والاستثمارية، والمركزية للعام المالي 2024/2023 لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وكذلك الخطة المقترحة للعام المالي 2025/2024، خلال الفترة من 21 ، وحتى 24 أغسطس الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الإضافية، والاستثمارية، والمركزية لمديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية بشكل عام، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بشكل خاص للعام المالي 2024/2023، وكذلك الخطة المقترحة للعام المالي 2025/2024، بحضور ممثل وزارة التخطيط؛ للوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب، ونسب التنفيذ للمشروعات ومعوقات التنفيذ، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة، وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب.

جاء ذلك بحضور محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عساف، مدير إدارة المنشآت الشبابية، والدكتور إيهاب الإبياري، مدير المنشآت الرياضية، والمهندسة داليا رضا، مدير الإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى عبد المعين، وكيل وزارة التخطيط، وحضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والمهندس إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة الهندسية بالمديرية، وإيهاب ندا، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة.

تطرق الإجتماع لمناقشة أهم ملامح الخطة الإنشائية مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات؛ للوقوف على الموقف النهائي لمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير ما يلزم من دعم؛ لتقديم أفضل الخدمات في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير فرص الاستثمار، وفقًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وفي نفس السياق تناول الاجتماع أيضا مناقشة الخطة الاستثمارية لكل محافظة على حدة؛ لتلبية الاحتياجات الإنشائية لكافة المحافظات طبقًا للأولويات، والاحتياجات الملحة لمراكز الشباب والأندية الرياضية، ووفقاً للاعتمادات المتاحة من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط.

يذكر أن محمد عبد النبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، والرياضية قد أكد على أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تعكف الوزارة على تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية؛ لتليق بالشباب المصري، والأسرة المصرية وفق رؤية واضحة تعتمد على أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.