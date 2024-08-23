هل النوم مع سماعات الأذن آمن على أذنيك؟

كتب – حسام الشقويرى

توفر لنا سماعات الأذن خصوصية عالمنا الرقمي، ما يسمح لنا بالاستمتاع بالوسائط الرقمية دون إزعاج الآخرين، واعتاد الكثير منا على استخدام سماعات الأذن لدرجة أننا ننام أحيانًا ونحن نرتديها، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون الاستغناء عن هواتفهم، إلا أن جعله عادة قد يشكل مخاطر صحية معينة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ارتداء سماعات الأذن لفترات طويلة أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن، ويرجع إلى تراكم الرطوبة في الأذن بسبب استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة، ما يؤدي إلى نمو البكتيريا أو الفطريات في قناة الأذن.

سبب آخر وراء ذلك هو أن سماعات الأذن يمكن أن تحبس شمع الأذن في القناة السمعية، مما يدفعه إلى الأعلى. وهذا بدوره يمكن أن يسبب تراكم شمع الأذن مما قد يؤدي إلى إصابة الأذن.

والآثار الجانبية طويلة الأمد للنوم مع سماعات الأذن قد تشمل فقدان السمع أو تلفه، ويمكن أن يؤدي استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة إلى إتلاف الهياكل الدقيقة في الأذن، ما يؤدي إلى مشاكل في السمع بمرور الوقت، علاوة على ذلك، فإن الضغط المستمر على أذنيك أثناء النوم مع سماعات الأذن يمكن أن يسبب عدم الراحة وقد يساهم في حدوث مشاكل مثل آلام الأذن أو طنين الأذن أو الصداع".

ولتجنب هذه المضاعفات والآثار الجانبية طويلة الأمد، ينصح بإزالة سماعات الأذن قبل النوم، وإذا كنت تفضل الاستماع إلى الموسيقى أو الضوضاء البيضاء أثناء النوم، ففكر في استخدام مكبرات الصوت بمستوى صوت مناسب بدلاً من سماعات الأذن لتقليل المخاطر المرتبطة بارتدائها أثناء النوم.

كيفية استخدام سماعات الأذن بأمان؟

تعتبر مستويات الاستماع الآمنة بشكل عام أقل من 70 ديسيبل.

ينصح باستخدام سماعات الأذن أو الرأس على أقل من 60% من مستوى صوت الجهاز المتصل بها لمدة تقل عن 60 دقيقة في المرة الواحدة، وأخذ فترات راحة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة بين الحين والآخر.