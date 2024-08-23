هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار فى غزة والتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن

واشنطن (أ ش أ)

أكدت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس اليوم الجمعة، أنه قد حان الوقت لوقف إطلاق النار فى غزة والتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن، مشيرة إلى أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن على مدار الساعة من أجل إنهاء هذه الحرب.

ووصفت هاريس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إراقة الدماء في غزة بالأمر "المفجع"، قائلة إنه خلال الأشهر العشرة الماضية فقد الكثير من الأبرياء أرواحهم ونزح الآلاف مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان.

وقالت هاريس إن حجم المعاناة في غزة يفطر القلب كما أكدت أنه جاري العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء المعاناة في القطاع من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال خطاب هاريس بشأن قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر القادم في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو.

