نائب محافظ سوهاج يبحث الترتيبات النهائية لتشغيل موقف أعلى المفيض الجديد

سوهاج عمرو خلف

قام الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، وممثلى المرور، والمواقف، وحى غرب سوهاج، بجولة ميدانية بمجمع المواقف الجديد لبحث الترتيبات النهائية، وتذليل أية معوقات لتشغيل الموقف خلال الأيام القليلة القادمة، ونقل عدد من المواقف من وسط الكتل السكنية إلى مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادى بنطاق حى غرب سوهاج

وأوضح نائب المحافظ، أن المواقف التي سيتم نقلها لمجمع المواقف الجديد هي مواقف " البلينا، وجرجا، والعسيرات، والمنشاه، وأولاد سلامة"، موجها مسئولي حى غرب بالتنسيق مع مديرية الطرق لسرعة تمهيد وتسوية الشارع الجانبى للموقف، ورفع أية إشغالات بمحيط الموقف والطرق المؤدية إليه، وتجهيز لافتات حضارية جديدة تشير إلى موقع كل موقف داخل المجمع، والتعريفة الخاصة به، ووضع لافتات تعريفية بالمواقف القديمة التي سيتم نقلها لتعريف المواطنين بنقل تلك المواقف إلى المجمع الجديد أعلى المفيض.