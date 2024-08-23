معاه إعدادية.. أمن الغربية يضبط نصاب سمنود بعد انتحاله صفة طبيب ومزاولة المهنة

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في إلقاء القبض على نصاب الطب الحاصل على الشهادة الابتدائية وقيامه بممارسة مهنة الطب بقرية أبو صير مركز سمنود، وقيامه بإدارة منزله بالقرية، وتحويله لمركز للعلاج وتسببه في إحداث إصابات خطيرة لبعض المواطنين.

كانت بلاغات قد تعددت أمام مركز شرطة سمنود، تتهم المتهم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وإدارة مركز علاجي وهمي وتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وتسببه في حدوث إصابات خطيرة لعدد من المواطنيين.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، ويدعي "محمود.ر.ال"، وتبين أنه حاصل على الشهادة الابتدائية، وانتحاله صفة طبيب بشري، وحاصل على عدة شهادات في الطب البديل، وباحث في علم الأعشاب والنباتات الطبيعية والسوجوك المصرى،

كما تبين أن المتهم كان يستقطب ضحاياه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل الكشف الطبي عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.