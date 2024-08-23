مسئول صينى يحث إسرائيل على الوقف الفورى للعمليات العسكرية فى غزة

بكين - الأمم المتحدة (أ ش أ)

حث المبعوث الصينى لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، إسرائيل على الوقف الفورى لكل العمليات العسكرية فى قطاع غزة، حيث أدى الحصار والقصف والهجمات المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 10 شهور إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح 1.9 مليون شخص.

وقال المبعوث الصيني - خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط تناولت القضية الفلسطينية - إن قرابة 80 بالمئة من المنازل في غزة تعرضت للتدمير، فضلا عن أن 85 بالمئة من المنطقة تخضع لأوامر إخلاء طارئة يفرضها الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يمكن لمثل هذه المأساة أن تستمر أكثر من ذلك.

وأضاف أنه رغم الدعوات المتكررة من جانب المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال؛ الا أن "إسرائيل تتجاهل تلك الدعوات ولم تبد أي إشارة على وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على تبني مجلس الأمن الدولى، القرار رقم 2735، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في سقوط ضحايا جدد كل يوم، محذرا من أن الممارسات الاستفزازية والمتهورة المتكررة من الجانب الإسرائيلي تزيد من خطر امتداد الصراع، قائلا: إن "الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية".

وشدد فو - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، على أن "الثقة العمياء في تحقيق نصر كامل في غزة"؛ ستؤدي فقط إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء، ولن تخلق الظروف لإطلاق سراح "الرهائن"، ولن تجلب السلام أو الهدوء إلى إسرائيل والمنطقة.

وأكد أن "مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يمثلان المخرج الأساسي". كما حث المبعوث، إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي عبر فتح جميع المعابر الحدودية، وضمان الوصول السريع والآمن للإمدادات الإنسانية على نطاق واسع، ووقف القيود والهجمات على وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وتقديم الدعم والتعاون لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وفي سياق تأكيده على أن الأمن المستدام يمكن تحقيقه فقط من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك، قال المبعوث الصيني إن السلام الإقليمي يجب أن يُبنى بمشاركة مسؤولة من جميع الأطراف.

وبيّن أن "تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ حل الدولتين هما السبيل الوحيد للمضي قدما في التسوية السياسية للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية".

وفي الوقت الذي حث فيه إسرائيل على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية في غزة والوقف الفوري لممارساتها؛ التي تؤجج تصعيد الوضع في المنطقة والتوقف الفوري عن وضع العراقيل أمام وقف إطلاق النار في غزة، حث المبعوث - أيضاً - "الدول ذات التأثير الكبير" على إظهار موقف جاد "صادق وحيادي ومسؤول" في دفع إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة؛ في أسرع وقت ممكن ووقف قتل المدنيين.

