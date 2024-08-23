محافظ كفر الشيخ: تحصين 935 ألفًا و159 طائرًا للحفاظ على الثروة الداجنة

كفر الشيخ-محمد سليمان

شهدت قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات لتحصين الطيور، للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة، بتكليف من اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية

أكد لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 935 ألفا و159 طائرا، خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى يوليو الماضي، خلال حملات التحصين للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار أعمال التحصين بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 173 ألفا و300 طائر متنوع بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، وتحصين 27 ألف طائر متنوع بلقاح نيوكاسيل عضلي، وتحصين 302 ألف و60 طائرا متنوعا بلقاح هتشنر، وتحصين 222 ألفا و920 طائرا متنوعا بلقاح لاسوتا، وتحصين 120 ألفا و330 طائرا متنوع بلقاح الجامبورو.

وأكد الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام مديرية الطب البيطري، كما تم تحصين 84 ألفا و269 طائر بلقاح الكوليرا، وتحصين 5 آلاف و280 أرنب بلقاح التسمم الدموي الفيروسي، وعمل2 مأمورية تقصي نشط بمركز البرلس، لرصد فيروس إنفلونزا الطيور في التربية المنزلية في مسار الطيور المهاجرة باشتراك أطباء الهيئة والفاو، وسحب 41 عينة من 18 منزلا، وتم إرسال العينات إلى المعامل المرجعية وجاءت النتيجة سلبية، ولا يوجد أي بؤر ولا أي اشتباهات بشرية، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع منها 154 مزرعة، وتصاريح نقل الطيور الحية 352 تصريحا، وعدد الأسواق التي تم تطهيرها 27 سوقا، وعدد الرياشات التي تم تطهيرها 75 ريشة.



تحصين الطيور بالقرى



جانب من تحصين الطيور بالمنازل