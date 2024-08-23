محافظ سوهاج: وضع المحافظة على الخريطة السياحية خلال 60 يوما

سوهاج - عمرو خلف

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرارا رقم 418 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من وكيل كلية الآثار بسوهاج، ورئيس مركز ومدينة أخميم، ومدير عام الآثار بسوهاج، مشرف آثار شرق النيل، ومدير مديرية الإسكان، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها، وذلك في إطار خطة المحافظة، ورؤية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، للاستفادة من كافة المقومات السياحية والأثرية بسوهاج، وتحويلها إلى محافظة سياحية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.

وتختص اللجنة بتنفيذ الخطة المقدمة من كلية الآثار لوضع سوهاج على الخريطة السياحية في موعد زمني لا يتجاوز 60 يوما، والعرض على المحافظ بنتائج أعمال اللجنة أسبوعيا .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية، من خلال إعادة تأهيل تلك المقومات بما يتناسب مع متطلبات العمل السياحي، لافتا إلى ضرورة العمل على تعزيز المشروعات السياحية التي تمت، وزيادة الخدمات حول المناطق الأثرية.

وكشف محافظ سوهاج عن خطة المحافظة لتعزيز مقومات الجذب السياحي، من خلال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق الموجودة بنطاق المحافظة، وتأهيلها لتكون فنادق سياحية قادرة على استضافة الوفود السياحية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، فضلا عن التنسيق مع كبرى شركات السياحة للترويج للمناطق الأثرية بسوهاج، ووضعها على الخريطة السياحية العالمية.