محافظ المنيا يوجه بتسريع ملف التصالح وإطلاق حملات توعية للمواطنين فى القرى

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء وتوجيه الجهود نحو تسهيل الإجراءات المتعلقة به.

وخلال الاجتماع، وجه اللواء كدواني، بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي هذا الملف أهمية كبيرة، مما يستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تبسيط الخطوات المطلوبة واستكمال الأوراق، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للمراكز التكنولوجية،مع تكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح وشرح الإجراءات المطلوبة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.

كما أكد اللواء كدواني على أن مكتبه مفتوح للجميع للاستماع إلى أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بهذا الملف، وأن المحافظة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لضمان تحقيق أقصى استفادة المواطنين من هذه الفرصة.

من جانبه، أشار السكرتير العام إلى إطلاق مبادرة لطرق الأبواب للمرور على المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح، إضافة إلى تسيير سيارة المركز التكنولوجي لزيارة المراكز والقرى بهدف تسريع إنجاز هذا الملف الهام

