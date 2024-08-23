محافظ أسوان: 75% نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، موجهاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والتى وصلت إلى 75%، وبتكلفة 339 مليون جنيه.

وعقب استماعه لشرح تفصيلى عن المشروع من المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان، والذى يشتمل على إقامة حوائط سانده بطول 3.6 كم منه، على أن يتم الإنتهاء من مسافة 2 كم بنهاية أكتوبر المقبل، وخاصة مع بداية الموسم السياحى ، فضلاً عن قرب بدء العام الدراسى.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية لخدمة الحركة المرورية المتجهة إلى مدينة أسوان الجديدة ، والطريق الصحراوى الغربى مما سيساهم فى تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح المترددين عليه، مكلفاً بأن يتم بالتوازى الإسراع بوتيرة العمل بمشروع الطريق الشرقى الإقليمى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 22.6 كم، وبنسبة تنفيذ 78%، وبتكلفة 480 مليون جنيه للأهمية الحيوية له فى إستيعاب حركة النقل الثقيل والحفاظ على البنية التحتية .

وتابع أن ذلك يتوازى مع سرعة الإنتهاء من طريق كيما / السماد بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 75%، وبتكلفة 158 مليون جنيه ليساهم كل ذلك فى خلق محاور جديدة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية.



جانب من جولة محافظ أسوان



تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش الجديد



محافظ أسوان والعاملين بالمشروع