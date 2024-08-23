لجنة المنشآت بـ"البيطريين": دعم الطبيبات للاستفادة بمشروع تمويل المرأة من بنك ناصر

كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة إيمان ماهر مقرر لجنة المنشآت البيطرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن لجنة المنشآت البيطرية تدعم الطبيبات البيطريات فى الحصول على المميزات التى أعلنها بنك ناصر لدعم المرأة المصرية "مشروع تمويل المرأة المصرية مستورة".

وأوضحت مقرر لجنة المنشآت البيطرية، أن المشروع يدعم المرأة المصرية فى المشروعات متناهية الصغر ومنها مشروعات الإنتاج الحيوانى من سن 21 إلى 60 عاماً بمبالغ تبدأ من 4 آلاف، وتصل إلى 50 ألفا، على أن تسدد خلال عام أو عامين بحد أقصى وبدون عائد ومصاريف إدارية بسيطة.

أكدت الدكتورة إيمان أن الإنتاج الحيوانى ضمن المشروعات الممولة، وأن لجنة المنشآت البيطرية تنشر المبادرة وتوفر كل سبل التسهيلات فى تسجيل العيادات وسرعة الإجراءات دعماً من لجنة المنشآت البيطرية للطبيبات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.