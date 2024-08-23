كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال بعد ظهوره في غزة

كتبت فاطمة ياسر

شلل الأطفال يعد من الأوبئة السابقة التي عاني منها العالم، وهناك بعض الأقاويل التاريخية التي تؤكد ظهور منذ أكثر من 3000 سنة، وبعد ظهوره هذه الأيام في غزة بسبب الحرب بين فلسيطين وإسرائيل، سنتعرف علي كل ما يخض هذا الوباء السابق.

أكدت الدكتور لمياء خيري استشاري الأطفال وسكر الأطفال، أن شلل الأطفال هو مرض يسببه فيروس يؤثر بشكل رئيسي على الحبل النخاعي أو جذع المخ، وقد يتسبب في التعرض لعدم القدرة علي تحريك بعض أطراف الجسم، كما يزيد من فرص التعرض لصعوبة في التنفس، وقد يسبب الوفاة في بعض الأحيان.

وأشار إلى أنه تتشابه مؤشرات مرض شلل الأطفال وأعراضه مع أمراض فيروسية أخرى تؤثر في الجهاز العصبي.

وأضافت أن انخفاض عدد الحالات المكتشفة حول العالم في السنوات الأخيرة، وقضى على الفيروس الطبيعي فى معظم بالدان العالم وبالرغم من ذلك، لا يزال فيروس شلل الأطفال ينتشر في المناطق التي تنخفض فيها معدلات التحصين أي اللقاح.

ويتم نقل فيروس شلل الأطفال عن طريق البراز أو الرذاذ الناتج عن العطاس أو السعال، و ينتقل الفيروس من شخص آخر عن طريق الفم ، ويمكن أن ينتشر إذا لم يغسل الأشخاص أيديهم بعد السعال أو استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام.

وأوضحت أن السبب الأساسي في ظهور شلل الأطفال في غزة يرجع إلي تلوث المياة بالبراز الحامل لفيروس شلل الأطفال.

وأوصت بضرورة التطعيم لأنه هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من مرض شلل الأطفال.