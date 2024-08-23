قوافل حياة كريمة.. الكشف على 669 شخصا بقرية البحرى قمولا بنقادة فى قنا

قنا - صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 669 مواطنا بواقع 282 حالة أمراض باطنة و118 حالة طب أطفال، و23 حالة جراحة، و43 حالة أمراض نساء وتوليد، و179 حالة أمراض عظام، و24 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 38 حالة، وتم عمل كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 18 حالة، وتحويل ثلاث حالة تتطلب رعاية أكثر إلي المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج.

وأوضح عبد الباقي، أنه تم إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من المرضي، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.