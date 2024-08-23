اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: تمكنا من استهداف آليات للاحتلال في جنوب شرق حي الزيتون

الجمعة، 23 أغسطس 2024 09:57 م
فصائل فلسطينية: تمكنا من استهداف آليات للاحتلال في جنوب شرق حي الزيتون الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن فصائل فلسطينية قالت:"تمكنا من استهداف عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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