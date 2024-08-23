فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 دبابات إسرائيلية ميركافا فى حي تل السلطان غرب رفح

كتب محمد شعلان

أعلنت فصائل فلسطينية استهدافهم 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفاد إعلام إسرائيلي بتضرر موقع عسكري إسرائيلي في المالكية جراء القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله صباح اليوم.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.