"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا من نظيرتها بالأقصر لبحث سبل تعاون الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، وفد من مجلس إدارة "غرفة الأقصر"، بمقر الغرفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستهدف اللقاء بحث آليات التعاون بين الغرفتين لتعزير العلاقات الثنائية المشتركة، بما يعد بالنفع على منتسبي الغرفتين من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

ورحب أحمد الوكيل، رئيس "غرفة الإسكندرية"، خلال كلمته، بمجلس إدارة "غرفة الأقصر"، مؤكدًا أنها من أحدث الغرفة التجارية في مصر، في بلد تمتاز بجمال وطابع تراثي خاص.

في نفس السياق، أوضح يحيى محمد يحيى رئيس "غرفة الأقصر"، أن "غرفة الإسكندرية" تتميز بتقديم العديد من الخدمات لمنتسبيها، ما بين تقديم خدمات قانونية، إلى خدمات متعلقة بالسجل التجاري والضرائب، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى تمييزها في إطلاق الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى التعاون بين الغرفتين، لتبادل الخدمات والمعلومات، لضمان الارتقاء بمستويات الغرف التجارية.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة،أشرف أبو إسماعيل، و محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي، والمهندس أحمد الكاتب، ورانيا نصير، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ عمرو مصيلحي.