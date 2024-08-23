اليوم السابع
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غارات إسرائيلية تستهدف جامعة غزة فى حى الزيتون جنوب المدينة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 12:12 م
غارات إسرائيلية تستهدف جامعة غزة فى حى الزيتون جنوب المدينة قصف غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باستهداف غارات إسرائيلية جامعة غزة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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