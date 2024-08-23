اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر يستقر عند 27680 جنيها بالأسواق

الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:17 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر يستقر عند 27680 جنيها بالأسواق الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الجمعة، عند مستوى 27680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعًا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم بدون إضافة مصنعية 27680 جنيها- وقت صياغة هذه السطور- وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21، ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها .


 







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