رئيس الحكومة الليبية يطالب "مؤسسة النفط" بزيادة المحروقات لشركة البريقة

وكالات

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة من رئيس مؤسسة النفط زيادة كميات المحروقات وفق احتياج شركة البريقة للمساهمة في استقرار التوزيع وتوفير الكميات اللازمة.

وجاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وأشار جمعة إلى اجتماع الدبيبة الأربعاء المخصص لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 والمتعلقة بدراسة بدائل دعم المحروقات.

وتابع الاجتماع آلية توزيع الوقود على المحطات وذلك بعدما لوحظ وجود ازدحام شديد أمام محطات الوقود وإقفال بعض المحطات وعدم تسلّمها كميات الوقود المخصصة لها.

وتشهد طرابلس نقصا حادا في البنزين وهو ما أدى إلى عودة ظهور طوابير السيارات أمام محطات التوزيع في حين أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول عدة شحنات إلى الموانئ الليبية للمساعدة في تخفيف الأزمة.

والأربعاء وجه الدبيبة بفتح محطات الوقود المغلقة في العاصمة طرابلس والعمل بها على مدار اليوم، كما قرر في وقت لاحق وقف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد علي محمد بالرحيم عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري.