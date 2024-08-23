اليوم السابع
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رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية

الجمعة، 23 أغسطس 2024 05:41 م
رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية الفيدرالي الأمريكي
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال إن وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. 

 







الفيدرالي الأمريكي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

خفض الفائدة

البيانات الاقتصادية




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