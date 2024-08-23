رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال إن وتيرة خفض الفائدة وتوقيته يعتمدان على البيانات الاقتصادية، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.