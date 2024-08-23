ختام مونديال "حياة كريمة" فى خماسى كرة القدم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات اللقاء الختامي للمشروع القومي للياقة البدنية ومونديال "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وأشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالجهد الرائع الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ودعمها المستمر للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مؤسسة حياه كريمة حيث أنشأت 6 مراكز شباب بقرى مركز ومدينة برج العرب، مشيرًا إلى ضرورة حث الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية، فالشباب هم طاقة المجتمع ولابد من توجيههم ورعايتهم وملء أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

وأكد محافظ الإسكندرية على حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية وتقديم كامل الدعم لأبنائها الرياضيين، معربًا عن فخره وسعادته باستضافة الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفاعليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور فعاليات اللقاء الختامي للمشروع القومي للياقة البدنية ومونديال "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير.

مؤكدًا على أن هذه الفعاليات تجسد رؤية القيادة السياسية في دعم المبادرات الشبابية والرياضية، وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف صبحي قائلا: "إن مشروع مونديال 'حياة كريمة' يعد منصة حقيقية لتمكين الشباب من القرى والمراكز المختلفة من التعبير عن قدراتهم الرياضية والمشاركة في الأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم، مؤكدًا على التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذه المبادرات، إيمانًا منا بأهمية الرياضة في النهوض بالفرد والمجتمع ودورها الكبير كأداة لتعزيز الروح الإيجابية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل."

وأشار الوزير إلى أن استضافة الإسكندرية لهذه الفعاليات يعكس التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الاسكندرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية الشاملة وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع مونديال "حياة كريمة " يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب في قرى "حياة كريمة" لممارسة الأنشطة الرياضية، حيث أقيمت الفعاليات الختامية في المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2024، والذي شارك فيه شباب من 18 محافظة مختلفة، بإجمالي 200 مشارك بنظام المجموعات.

هذا وقد أقيمت المرحلة التمهيدية للمونديال والتي اشتملت على مشاركين من 20 محافظة، بإجمالي 5200 مشارك، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 30 أبريل 2024 بنظام المجموعات حيث تم تصعيد 4 محافظات إلي المربع الذهبي هم (الشرقية، الدقهلية، البحيرة، والإسكندرية).

كما شارك في اللقاء الختامي للمشروع القومي للياقة البدنية 1450 مشارك ومشاركة من 26 محافظة، حيث يهدف المشروع إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب على مستوى الجمهورية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.