اليوم السابع
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حماس: تصريحات المنسق الأممى لعملية السلام أمام مجلس الأمن تتبنى رواية الاحتلال

الجمعة، 23 أغسطس 2024 04:27 م
حماس: تصريحات المنسق الأممى لعملية السلام أمام مجلس الأمن تتبنى رواية الاحتلال مجلس الامن
كتب محمد شعلان

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قالت حركة حماس إن تصريحات المنسق الأممي لعملية السلام أمام مجلس الأمن تتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير عدوانه على الشعب الفلسطيني، والمنسق الأممي لعملية السلام ادعى أن مراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة تستعمل لأغراض عسكرية دون أي دليل.

وأضافت حركة حماس أن تصريحات المنسق الأممي لعملية السلام تعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين وتجاهل ما تتعرض له وكالة أونروا من محاولات الاحتلال لتقويض عملها في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







حركة حماس

حماس

مجلس الامن

الامن

الأمم المتحدة




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