جهود تطوير قطاع مياه الشرب.. اعرف أماكن 13 بئر أرتوازى بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

جهود الدولة مستمرة فى تطوير قطاع مياه الشرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وخاصة الأماكن الأولى بالرعاية، وضمان وصول كوب مياه نظيف لكل المناطق والحد من انقطاع المياه وعدم وصول المياه للأطراف، والأدوار العليا.

وفى هذا الشأن تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج 13 بئرا أرتوازيا داخل عدد من المحطات لخدمة المواطنين بمركز دار السلام، تعرف على أماكنها من خلال المعلومات التالية:

1 - الآبار الإرتوازيه ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بزيادة كميات المياه المنتجة حيث تشمل الآبار ماتورغاطس ولوحة تشغيل كهرباء ومواسير سحب لتصل الطاقة الإنتاجية للبئر 30 لتر لكل ثانية.

2 - تم حفر بئر بمحطة مياه أولاد يحيى قبلى.

3 - تم حفر بئر بمحطة المشايخ.

4 - تم حفر 2 أولاد يحيى بحرى.

5 - تم حفر بئر بمحطة مياه نجع عمار.

6 – تم حفر بئر بمزاتة شرق.

7 – تم حفر بئر بمحطة الخيام القديمة.

8 - تم حفر 2 بئر بمحطة نقنق.

9 – تم حفر بئر بمحطة الشيخ بطيخ.

10 تم حفر بئر محطة القوصة.

11- تم حفر بئر بمحطة الونتنى.

12 – تم رفع كفاءة تلك المحطات الارتوازية بمركز دار السلام لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 15600متر مكعب لكل يوم لتخدم 75 ألف نسمة مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه بأطراف القرى ويساهم فى توفير المياه بالأماكن المرتفعة طوال اليوم، بالإضافة إلى وصول المياه للادوار العليا وزيادة جودة المياه المقدمة للمواطنين.



الابار الإرتوازية الجديدة بعد إستلامها (1)



الابار الإرتوازية الجديدة بعد إستلامها (2)



الابار الإرتوازية الجديدة بعد إستلامها (3)



الابار الإرتوازية الجديدة بعد إستلامها (4)



الابار الإرتوازية الجديدة بعد إستلامها (5)



