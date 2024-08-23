تعرف على 3 محطات مياه شرب وصرف صحى ومعالجة فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحرص الدولة على توفير مياه الشرب للمواطنين، وإقامة العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات المعالجة، ومن بين محطات الصرف ومياه الشرب 3 محطات تخدم 3 مراكز بمحافظة كفر الشيخ نتعرف عليها 23 معلومة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحى بفوه

1- محطة معالجة مياه الصرف الصحى بفوه تخدم 81301 نسمة، بطاقة فعلية 27000 م3/ يوم.

2- عدد الروافع 4 رئيسية (1-2–المساكن–سنديون)، بنظام الهوايات السطحية.

3- تضم المحطة عنبر المولدات.

4- أحواض التهوية.

5- أحواض الترسيب الابتدائية وعددها 4.

6- أحواض الترسيب النهائية وعددها 4.

7- وتضم المحطة 3 روافع.

8- توسعات محطة معالجة فوه بطاقة 20 ألف إلى 30 ألف متر/اليوم.

9- تتبع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع حلوان للصناعات المتطورة».

محطة دسوق الرئيسية لمياه الشرب

1- من النوع MAIN تقع على مساحة 4.2 فدان.

2- سعة تخزين 1075 م3/يوم.

3- تعمل بطاقة تصميمية 30,250 م3/يوم، وطاقة فعلية 31000 م3/يوم.

فعلية.

4- تاريخ تشغيلها عام التشغيل 1928م.

5- المأخذ الذى يغذى المحطة وهو فرع رشيد وترعة القضابة.

6- تتكون من 2 خطوط المرشحة، و4 خطوط العكرة، و 3 خطوط المروقات، 9 المرشحات، و 3 الخزانات الأرضية.

7- عدد سكان مركز دسوق حوالى 650 ألف نسمة، ونسبة التعداد للمحافظة 16.3%، ومساحتها 301 كم2، ونسبة المساحة للمحافظة 9%، وبها 11 وحدة محلية، و34 قرية أم، و268 توابع، بإجمالى أطوال شبكات مياه 868 كم.

محطة مياه مطوبس الشمالية

1- محطة مياه شمال مطوبس من النوع MAIN.

2- تقع على مساحة 2.1 فدان.

3- تعمل بسعة تخزين 5280 م3/يوم، وطاقة تصميمية 20,834 م3/يوم، وطاقة فعلية 20000 م3/يوم.

4- عدد سكان مركز مطوبس 350 ألف نسمة.

5- نسبة التعداد للمحافظة 10%.

6- مساحتها 366 كم2.

7- نسبة المساحة للمحافظة 11%، وبها 5 وحدات محلية، و18 قرية أم، و243 توابع، بإجمالى أطوال شبكات مياه 840 كم.



بيان عن محطة مياه دسوق الرئيسية



توسعات محطة معالجة صرف فوه



جانب من محطة مياه دسوق



محافظ كفر الشيخ ووزير الإسكان خلال تفقده للمحطة



محطة مطوبس لمياه الشرب ضمن حياة كريمة



محطة معالجة بفوه



محطة مياه الشرب بمطوبس