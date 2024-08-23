تعرف على إجراءات إقامة المنشآت الصناعية والتيسيرات فى القانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

ألزم قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لإقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها بضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأجاز القانون تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، یکون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعى أو إدارته أو تشغيله وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى فى مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.

ووفقا للقانون ينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات، ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل، وفى حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار يصدر بذلك من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.

وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بقواعد وإجراءات منح التراخيص والأراضى الصناعية المتاحة إلى هذه الشركات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.