برنامج الحكومة يستهدف تحقيق الأمن الغذائى ورفع جودة المنتجات الزراعية

كتبت ندى سليم

يهدف برنامج الحكومة، إلى رفع جودة المنتجات الزراعية من الركائز الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث أنه من الضرورى مواكبة التقنيات الحديثة ومطابقة معايير الجودة فى هذا الشأن، وذلك لتعزيز الإنتاج الزراعى، ومن ثم زيادة الصادرات الزراعية، ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة فى إطارذلك البرنامج كالتالي:

1.مطابقة معايير الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية.

2.زيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية وإلزامها بتلبية معايير الاعتماد، بالإضافة إلى مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التى تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي.

3.تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.

4.استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع العمل على تطبيق التقنيات

الحديثة.

وأولى البرنامج اهتمام كبير بالحب العلمى فى الملف الزراعى، والذى يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائى، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة فى إطار ذلك البرنامج كالتالي:

1.تطوير البحث والتطوير فى مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع

مراكز بحوث أخرى.

2.وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات

لتقديم الخدمات الإرشادية.

3. وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها

للمزارعين.

4.تعزيز الإرشاد الزراعى ودعم الرائدات الريفيات.

5.تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفنى الزراعى والتعليم الجامعي

والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.