انطلاق أولى مراحل اختبارات الطلاب المتميزين للالتحاق بمدرسة "ابدأ" فى بدر

كتبت : أماني سمير

انطلقت أولى مراحل إختبارات الطلاب المتميزين للالتحاق بمدرسة " ابدأ " الوطنية للعلوم التقنية ببدر، المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث خضع الطلاب لسلسلة من الاختبارات، وذلك لضمان اختيار أفضل الكفاءات من الطلاب، وذلك سوط أجواء تنافسية عالية .

يذكر أن مدرسة "إبدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، التابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية قد حددت مجموعة من الشروط للتقدم لمختلف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، حيث يتم التقديم للمدرسة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .



ابدا

وينشر "اليوم السابع"، 6 معلومات عن كل ما يخص طريقة التقديم في مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، ومميزات الدراسة بالمدرسة، وهي كالآتي:

أولا: شروط التقديم بمدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، كالآتي :

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الرابط التالي :

https://dualedu.moe.gov.eg/home

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 ، ولا يقل مجموعه عن 240 درجة .

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الإسكندرية - السويس» لن يتم توفير إقامة .

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024 .



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