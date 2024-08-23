المجلس القومى لذوى الإعاقة يلتقى محافظ مطروح ويؤكد على تقديم خبرات المجلس الفنية

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على التعاون المثمر بين المجلس والمحافظين بما يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال زيارتها للمحافظة ومناقشة عدد من المقترحات للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لذوي الإعاقة بمطروح.

في هذا الصدد أكدت الدكتورة إيمان كريم، على أن المجلس مستعد لتقديم خبراته الفنية فيما يخص تعامل المحافظة مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية لمقدمي الخدمة في المحافظة والمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق الحديث بين المشرف العام على المجلس ومحافظ مطروح على أجندة عمل بين الطرفين لنشر التوعية المطلوبة بكافة قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بمطروح، وكذلك التوعية بمواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والتوعية بنشر لغة الإشارة وآليات وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتناول الحديث بين الجانبين ضرورة توفير جهاز قياس للسمع بالمحافظة، وإقامة نادي للمعاقين، ومشاركة الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الاعاقة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كذلك توفير شواطئ متاحة ودامجة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توافر كافة الخدمات بها، وتفعيل وحدة الإعاقة بالمحافظة لتكون جسر للتواصل والتشبيك

كما ناقش اللقاء إمكانية توفير متطوعين للتعاون في تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير مزيد من الخدمات لهم، ومساعدتهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال التسجيل على الموقع المخصص لذلك.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اللقاء مجهودات المجلس فيما يخص التوعية داخل الجامعات و التعريف بالمبادرات واكتشاف مواهب وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمعارض المختلفة التي تساعدهم على التمكين الاقتصادي

من جانبه رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمحافظة، والتعرف على القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بها، وكذلك التعرف على مجهودات المحافظة فيما يخص التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه جاري تخصيص وتأهيل نادي لذوي الإعاقة بمنطقة الكيلو ٧ بمرسى مطروح، وسيتم وضع مقترح مواقع بالشواطئ في مخطط التطوير الجديد بكورنيش المحافظة، كذلك إمكانية استغلال إمكانيات وموارد المحافظة في الترويج للسياحة العلاجية لذوي الإعاقة من جميع أنحاء العالم خاصة وأن نسبة المعاقين في العالم تصل إلى ١٥ %

كما أشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم دخول محافظة مطروح في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لتوفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع أهالي مطروح وفي القلب منها الأشخاص ذوي الاعاقة