اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المبعوث الأمريكي للسودان: محادثات جنيف ناجحة رغم تفاوت مستوى تجاوب الأطراف

الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:26 م
المبعوث الأمريكي للسودان: محادثات جنيف ناجحة رغم تفاوت مستوى تجاوب الأطراف الحرب فى السودان
أ ش أ

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أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو عن أمله في أن يؤدي الزخم الدبلوماسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في السودان.


ودعا بيريلو - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - المجتمع الدولي للمساعدة في إيصال الطعام والشراب والدعم للشعب السوداني.

وأضاف أن المحادثات في جنيف كانت ناجحة رغم تفاوت مستوى التجاوب من قبل الأطراف السودانية، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كان واضحا في رغبته بإيصال الغذاء والدواء للشعب السوداني، فضلا عن موافقة "قوات الدعم السريع" على طرق إنفاذ المساعدات.







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