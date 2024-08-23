التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 213 موظفا بهيئة الأبنية التعليمية

كتبت أسماء أمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتعيين عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات، و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر. كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لتعيين 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg في الفترة من 8 حتى 22 سبتمبر المقبل.

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. بالنسبة لوظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال هندسي في إحدى التخصصات الآتية أو ما يعادلها: (ميكانيكا قوى/ ميكانيكا / مدني أو مساحة / كهرباء / عمارة) ومقيد بنقابة المهندسين، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

7. بالنسبة لوظيفة فني هندسي رابع: يشترط الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط (تخصص مدنى– عمارة).

8. بالنسبة لوظيفة سائق خامس: يشترط أن يكون المتقدم من الذكور، وحاصل على تأهيل علمي أقل من المتوسط، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى – درجة ثانية).

9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة طالبة الإعلان.

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين ممن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

13. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يُذكر به اسم المتقدم. للتعرف على المستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.



