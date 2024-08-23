اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الاحتلال: تدمير عشرات البنية التحتية بخان يونس وهاجمنا 30 هدفا خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:27 م
الاحتلال: تدمير عشرات البنية التحتية بخان يونس وهاجمنا 30 هدفا خلال 24 ساعة الاحتلال الاسرائيلي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات البنى التحتية بخان يونس ودير البلح وهاجموا 30 هدفا من الجو في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى بحالة خطيرة في صفوف الجيش خلال العمليات في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة