الأمم المتحدة: تم دفع سكان غزة إلى مساحة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ أكتوبر الماضي.



وأوضحت المفوضية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه لا يوجد مكان آمن فى القطاع حاليًا، مشيرة إلى أنه تم دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع.



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل، قوة الاحتلال، حرب إبادة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفى استهانة بالمجتمع الدولى، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولى بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنسانى الكارثى بغزة.