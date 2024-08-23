الأمطار الغزيرة والسيول تودي بحياة 9 بشمال غرب اليمن

وكالات

قالت مصادر محلية وسكان باليمن، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي ريمة وحجة في شمال غرب اليمن، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وقال سكان ومسؤول محلي في ريمة الجبلية لوكالة "رويترز" إن السيول والأمطار الغزيرة تسببت في دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة، وتضرر عدد كبير من المنازل والطرق الرئيسية والفرعية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وذكرت المصادر أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة ادت إلى وفاة 6 وتهدم مئات المنازل، وقطع عشرات الطرق الرابطة بين المديريات والقرى.

وفي محافظة حجة الحدودية مع السعودية، لقي شقيقان وطفلة رضيعة حتفهم في حادثين منفصلين بسبب الأمطار الغزيرة في المحافظة الجبلية، بشمال غرب اليمن.

وريمة وحجة والحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة والفيضانات والصواعق الرعدية التي تشهدها المحافظات الثلاث.

وكانت جماعة الحوثيين، قالت الأربعاء، إن 86 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وتضرر أكثر من 33 ألف أسرة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظات الثلاث في الفترة الماضية.