إطلاق شعلة النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات من أمام معبد الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أطلق المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، شعلة النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات، من أمام معبد الأقصر.

وحضر إطلاق الشعلة، نخبة من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يتقدمهم الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، والدكتور احمد اسماعيل النائب الاول لرئيس الاتحاد، والوزير المفوض فيصل غسان مدير ادارة الرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير ادارة الاتحادات النوعية، والاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والفنان سامح الصريطي، والدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنوعية والعربية.

وبدأت احتفالية الشعلة التي تواكب احتفال الأقصر بحصولها على لقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024، باطلاق أسراب من الحمام الزاجل وبعدها ألقى رئيس الاتحاد كلمة رحب فيها بالحضور ووجه الشكر لدولة رئيس الوزراء على رعايته حفل اطلاق الشعله، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الاقصر على دعمهما الكبير لانجاح الحفل.

ووجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية للحضور والشكر لمحافظ الاقصر على ما قدمه من دعم لانجاح فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية وحفل اطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات.

وبعدها حمل ضيفا الشرف البطلين الأوليمبيين سارة سمير صاحبة فضية الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح في اوليمبياد باريس، الشعله وقدماها إلى المحافظ الذي سلمها الى العداءين الذين انطلقوا بها الى بورسعيد حيث مقر البطولة التي ستنطلق يوم 31 اغسطس الجاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.



إطلاق الحمام خلال الحفل



جانب من الاحتفالية



جانب من تكريم المشاركين



إطلاق الشعلة خلال الاحتفالية