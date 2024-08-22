اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 12:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد الحاجة المُلحة لاتمام وقف إطلاق النار فى غزة

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد الحاجة المُلحة لاتمام وقف إطلاق النار فى غزة أنتونى بلينكن
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الحاجة المُلّحة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتأمين الإفراج عن المُحتجزين.


جاء ذلك وفق بيان على الموقع الرسمى لوزارة الأمريكية ،خلال اتصال هاتفى أجراه بلينكن ، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى تناولت الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.


وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن الاقتراح الوسطى الذى قدمه المفاوضون يعالج الفجوات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.


وناقش بلينكن أهمية خفض التوترات فى المنطقة وجدد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى المواقع المقدسة فى القدس.


وأعرب بلينكن عن شكره للأردن على قيادته فى تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين.







بلينكن

الخارجية الأمريكية

الأردن

الصفدى

قطاع غزة




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