هيئة الطرق والكباري: تشغيل موقف طريق بلبيس الجديد السبت المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتنظيم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادليه العملاقة، فقد تقرر بدءا من صباح يوم السبت الموافق ٨/٢٤ تشغيل موقف طريق بلبيس الجديد بتقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي كبديل للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي فقد تقرر توفير وسيلة نقل جماعي مناسبة لربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالموقف المستجد لتسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة والمتجهين أما إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو والانفاق أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية عبر القطار الكهربائي الخفيف LRT أو العكس.

ويذكر أن موقف طريق بلبيس الجديد يقع علي بعد ١ كم من موقع الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور، ويتسع الموقف المستجد إلي ٤٥٠ ميكروباص ويتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات ٩٠٠ متر لخدمة رواد الموقف، بالإضافة إلى محطة وقود علي مساحة ٤٠٠٠ متر.

كما يخدم الموقف المستجد (١٢) خط داخلي وخارجي باتجاهات مختلفة، وهي ( الشروق- العبور- بدر - العاشر من رمضان- شبين القناطر - مشتول السوق - رابعة العدوية- الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح).



تشغيل موقف طريق بلبيس الجديد السبت المقبل



تطوير المظلات داخل الموقف



تطوير حركة النقل



تطوير موقف بلبيس الجديد



تنظيم الحارات داخل الموقف



جانب من موقف بلبيس بعد التطوير



مبنى موقف بلبيس الجديد



موقف بلبيس الجديد بعد التطوير



موقف بلبيس