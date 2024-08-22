منظمة التجارة العالمية ترحب بانضمام جزر القمر‎ إليها لتصبح العضو رَقَم 165

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رحبت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزى أوكونجو إيويالا، بانضمام دولة جزر القمر‎ لتصبح العضو رَقَم 165 فى المنظمة.



وأعربت إيويالا - حسبما نقل موقع "غرفة أخبار أفريقيا" المتخصص فى الشأن الأفريقى - عن ترحيبها بجزر القمر كأحدث عضو فى المنظمة الدولية، مشيرة إلى أنه بإمكان الدولة استغلال انضمامها كوسيلة للتجديد والتحول الاقتصادى وتكملة لأجندة التكامل الإقليمى للبلاد فى القارة الإفريقية".



وأضافت أن "عضوية جزر القمر ستضيف صوتًا قيمًا إلى نظام التجارة المتعدد الأطراف حيث أظهرت التزامًا بقيم منظمة التجارة العالمية وأظهرت بوضوح استعدادها للتكيف مع قواعدها ومبادئها".



كما وجهت المدير العام الشكر لأعضاء منظمة التجارة العالمية على دعمهم طوال عملية الانضمام، مؤكدة أنهم سيواصلون مرافقة جزر القمر فى مرحلة ما بعد الانضمام.



وكانت جزر القمر قد تقدمت بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى 22 فبراير عام 2007، وتم إنشاء فريق العمل فى شهر أكتوبر عام 2007، واختتم أعضاء فريق العمل المفاوضات فى 9 يناير2024، وبعد موافقة أعضاء منظمة التجارة العالمية فى المؤتمر الوزارى الثالث عشر، وافقت الجمعية الوطنية فى جزر القمر على بروتوكول الانضمام فى 10 يونيو الماضي.