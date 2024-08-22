مندوب فلسطين: قطاع غزة واجه تدميرا ممنهجا طال المستشفيات والمنازل والخيام والملاجئ

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن قطاع غزة شهد دمارا كبيرا ويجب العمل على استعادة مقومات الحياة بكل مناطقه، مؤكدًا أن قطاع غزة واجه تدميرا ممنهجا طال المستشفيات والمنازل والخيام والملاجئ.

وأضاف منصور، اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة ليست بحاجة إلى مزيد من الأوبئة والموت والمجاعة ويجب السماح بتطعيم 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأيّد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، مقترح الأمين العام بتنفيذ حملة تطعيم عاجلة لوقف انتشار مرض شلل الأطفال في غزة.