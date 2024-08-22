محافظ جنوب سيناء يناقش الرؤية المستقبلية لتنمية سيناء مع رئيس جامعة السويس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بحضور نائب المحافظ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس الجامعة معربا عن سعادته بهذه الزيارة، وأمله في تعزيز التعاون بين جامعة السويس ومحافظة جنوب سيناء.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في شخصه وتكليفه بمسؤولية المحافظة، متمنيًا له وفريق العمل بالمحافظة التوفيق والتقدم.



ومن جانبه أكد "مبارك" على أن محافظة جنوب سيناء تتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الجامعة في مختلف مجالات التنمية، معربا عن سعادته واستعداده للتعاون مع الجامعة في توفير كافة السبل لذلك ، و خلال اللقاء تم دراسة ومناقشة انشاء اقسام للزراعة الحيوية الصحراوية، وحماية البيئة البحرية بمدينة دهب بخليج العقبة ، من خلال اقامة معهد النانو تكنولوجي التابع لجامعة السويس، وذلك بغرض إنشاء مجتمعات تنموية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وحماية البيئة البحرية وتشجيع الشباب علي الإنتاج والوصول بالمنطقة من المحلية الي العالمية، بالإضافة لمناقشة بعض الأفكار والتخصصات التي تخدم جنوب سيناء، مثمنا دور الجامعة في تحقيق هذه المقترحات علي أرض الواقع.



كما تم بحث الرؤية المستقبلية لتنمية جنوب سيناء في ظل التعاون المثمر بين جامعة السويس، ومحافظة جنوب سيناء، حيث استعرض حنيجل الموقف التنفيذي لفرع جامعة السويس بأبورديس، وما تم من إنجازات على أرض الواقع في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية إقليم شبه جزيرة سيناء، لتكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء مستقلة بأرض سيناء الحبيبة.



وأوضح "رئيس الجامعة" أنه قد تم بالفعل انتهاء أعمال الخرسانة والمباني وبدأ العمل في التشطيبات لكليات المرحلة الأولى والتي تشمل كليات "العلوم - الآداب - التجارة - التربية" كمرحلة أولى، موضحا أن المرحلة الثانية لفرع الجامعة تشمل إنشاء كليات اللغات والترجمة والهندسة، التكنولوجيا التصاميم والفنون، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كذلك مباني المدرجات، السكن الجامعي، إدارة الجامعة، قاعة المؤتمرات، المكتبة.



وتضم المرحلة الثالثة الكليات العلمية، الثروة السمكية - كلية الزراعة الصحراوية والتغذية

كليات القطاع الطبي (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الصيدلة كلية التمريض - كلية الطب البيطري)، والمجمع الطبي لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.



وتضم المرحلة الرابعة: مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أولمبي لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، إقامة مناطق سكنية (إسكان متميز + إسكان اجتماعي).



كما استعرض "رئيس الجامعة" ما سبق وقامت به جامعة السويس من جهود في قطاع خدمة المجتمع مثل القوافل الطبية التوعوية التي سبق القيام بها ووجهت إلى سيناء، وكذا ما اتخذته الجامعة من تسهيلات خاصة بأبناء محافظة جنوب سيناء بفتح فصول للدراسات العليا في الطور لتخفيف المعاناة عن الدارسين أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تقديم بعض المنح لأبناء المحافظة بالإعفاء من المصروفات الدراسية

