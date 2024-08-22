محافظ جنوب سيناء يلتقى مستثمرى شرم الشيخ ودهب فى إطار الارتقاء بالتنمية السياحية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع السياحي بحضور المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ بغرض الوقوف علي تحديات القطاع السياحي والاستماع لمقترحات واطروحات المستثمرين لدفع وتنشيط الحركة السياحية بجنوب سيناءكما تم عرض العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة، والاستفادة من المقومات السياحية الفريدة بجنوب سيناء.

أشار محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء ان ملف تحديات القطاع السياحي باعتباره من اهم الأولويات لأهمية السياحة في توفير العملة الصعبة وفرص العمل للآلاف من الشباب بأرض المحافظة، باعتبارها قاطرة التنمية ويقوم عليها العديد من الصناعات والانشطة المختلفة، بالاضافة لتنوع المنتج السياحي بالمحافظة وتميزها باماكن الغوص الفريدة، والطبيعة الساحرة، والبيئة النظيفة



كما اكد المحافظ علي استعداده بتقديم كافة انواع الدعم لهذا القطاع الهام بشرط الإخلاص في العمل والتعاون والعمل بروح الفريق بين الجهاز التنفيذي والقطاع السياحي

وتابع محافظ جنوب سيناء انه من المهم جدا التركيز علي تعزيز الاستثمار السياحي وعرض كافة الفرص الاستثمارية واستعراض الرؤي وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية من الخارج بغرض مضاعفة عدد السياح



كما تم طرح العديد من الرؤى والأفكار التي من شأنها دفع عجلة التنمية السياحية ودمج أبناء المحافظة في القطاع السياحي بعد تدريبهم وفتح مدرسة بمدن خليج العقبة لمحو الأمية السياحية وتأهيل أبناء المحافظة من الجنسين علي العمل في القطاع السياحي



وخلال الاجتماع أيد الجميع فكرة المحافظ بضرورة تحويل مدينة شرم الشيخ لمنطقة حرة ذات طبيعة خاصة وإنشاء مشروعات مختلفة ذات طبيعة عالمية منها اقامة قزق لإنشاء السفن واليخوت وصيانتها والعمل علي المستوى الدولي وليس المحلي فقط



وطالب محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة من المستثمرين يتم التوافق عليها لنقل التحديات الخاصة بالقطاع وعرض مقترحات حلولها مؤكدا علي سياسة الباب المفتوح للجميع بدون تمييز والتواصل المباشر بين المحافظ وجميع المستثمرين

كما التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عددا من مستثمري مدينة دهب لتعرف على مقومات الاستثمار والقطاع السياحي بمدينة دهب والتحديات التي تواجههم لوضع آليات لحلها والنهوض بالمدينة.

وأجري محافظ جنوب سيناء حوارا مفتوحا مع مستثمرى المدينة ناقش خلاله عدد من التحديات التي تواجه القطاع السياحي وطرح حلول لها وقال المحافظ هدفي إنشاء منطقة تجارة جرة ومناطق لوجستية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واكد المحافظ خلال اللقاء علي اهمية التعاون والتكاتف بين المستثمرين و الجهاز التنفيذي للنهوض باقتصاد المحافظة.

مؤكدا حرصه على التعاون معهم، وتلبية مطالبهم في إطار الضوابط والقوانين، بهدف إحداث طفرة تنموية حقيقية والاستغلال الأمثل للمقومات المتعددة التي تحويها مدينة دهب

ومن جانبهم رحب المستثمرين بالمحافظ وقدموا الشكر للمحافظ لحرصه الشديد للاستماع لآرئهم ومقترحاتهم، حول تطوير المدينة التي تمتلك العديد من الإمكانات .

يشار الي ان مطالبهم تنوعز بين التقنين وتيسير اجراءات تغير الإقامة، وحل أزمة تفويح السائحين القادمين من شرم الشيخ للمدينة والتي تستغرق وقت طويل خلال التفتيش في الارتكازات الأمنية المختلفة والتنسيق مع وزارة البيئة لمنع تلوث وتحطيم الشعاب المرجانية ما يؤثر بالسلب على السياحة

ووجهه المحافظ بضرورة إعداد تقرير شامل لمطالبهم لدراستها وتلبيتها وفقا للقانون وآليات استغلال مقومات المدينة المتعددة لتنمية الإقتصاد بها مؤكدا على سعيه لتذليل كافة التحديات التي تواجههم، للوصول للهدف السامي لنهضة البلاد







