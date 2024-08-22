محافظ المنيا يترأس لجان البت والتوقيع على عقود التقنين

المنيا - حسن عبد الغفار

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لجان البت والتوقيع على عقود التقنين ، جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من الجهات المعنية، بهدف متابعة سير العمل في منظومة التقنين وتسريع الإجراءات لتوفير الاستقرار القانوني للمواطنينن وذلك في إطار جهود تسريع منظومة تقنين الأراضي للمواطنين واضعي اليد.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في عملية التقنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الإجراءات. كما قام المحافظ بالتوقيع على عدد من عقود التقنين، ما يعكس حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية.

في هذا السياق، ناشد اللواء كدواني، جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم حقوق المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مبادرات التقنين التي تتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.







