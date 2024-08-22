محافظ الشرقية والرى يبحثان الاستفادة من قطع الأرضى لتنفيذ مشروعات خدمية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار، لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وإستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية حرص الجهاز التنفيذي على التعاون الدائم والتنسيق مع وزارة الري وكافة مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ، مشيراً إلى أهمية توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين الجهات المعنية لتحديد حقوق وواجبات كل شريك تجاه الآخر بما يضمن تحقيق المنفعة والصالح العام.

تناول الإجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة لإستغلال عدد من الأراضي المملوكة للوزارة بنطاق المحافظة لإدراجها ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الإستفادة منها في إقامة مشروعات ذات نفع عام , وكذلك تم الإتفاق على عدم طرح أي قطع أراضي دون الالتزام بالمخطط العمرانى للمحافظة.

وأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلي أن الوزارة تقوم بحصر شامل لكافة الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها بالمحافظات وإزالة التعديات الواقعة عليها واختيار أفضل السبل لإستغلالها في مشروعات تنموية وإستثمارية تساهم في تعظيم مدخرات وموارد الدولة.

حضر الاجتماع المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية والمهندس خالد إبراهيم مدير عام ري غرب الشرقية والمهندس صلاح عبد المجيد مدير عام ري شرق الشرقية والمهندس محمد توفيق مدير عام ري الصالحية والمهندس محمد عزيز مدير عام ري صرف جنوب الشرقية.