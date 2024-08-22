محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء بدرنكة للتهنئة بالليلة الختامية للصيام

أسيوط -هيثم البدرى

زار اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة لتقديم التهنئة للأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط و البداري وساحل سليم وتوابعها وقيادات وشعب الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية وسط استقبال مئات الآلاف من الزوار والوفود والسياح من مختلف كنائس العالم بمناسبة ختام الاحتفال السنوي بذكرى السيدة العذراء والذي يتزامن مع رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام في الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ والدكتور اسلام عوض المستشار الاعلامى وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والعميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط وابو العيون إبراهيم رئيس حي غرب، وبعض قيادات وأئمة الأزهر والأوقاف وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

بدأ المحافظ زيارته بتقديم التهنئة للأقباط الكاثوليك مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه ومعبرًا عن سعادته لمشاركة شعب وقيادات الكنيسة احتفالهم وأشار أبو النصر إلى جهود المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة كما تفقد الوزير ومرافقوه محطة تحلية المياه بالكنيسة الكاثوليكية .

وأعرب مطران الكاثوليك بأسيوط عن سعادته بزيارة المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والاعلام للدير لتقديم التهنئة.

ثم توجه المحافظ ومرافقوه لتقديم التهنئة للأقباط الأرثوذكس حيث بدأ الاحتفال ؛ بالسلام الجمهوري ثم مجموعة من الترانيم والألحان عن طريق كورال الدير تلاها كلمات الحضور والتي بدأت بترحيب الأنبا يوأنس بالحضور مبدياً سعادته بهذا الجمع الغفير والحضور الكريم والذي يؤكد على تلاحم نسيجي الوطن وقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط مقدماً الشكر والتقدير للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعاونة على ما قدموه من جهود لإظهار الاحتفالات بالشكل اللائق للمحافظة وتأمين الاحتفال.

ونقل محافظ أسيوط تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الكنسى بمناسبة الاحتفالات بمولد السيدة العذراء وقدم التهنئة للأنبا يوأنس وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالية ختام صوم العذراء مريم، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع فئات المجتمع لاستكمال المسيرة والتطوير التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية" موجهًا الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة للقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية فضلًا عن تنظيم هذه الاحتفالية بالشكل الرائع.

وألقى الانبا يؤانس اسقف اسيوط، كلمة أشاد فيها بجهود المحافظ الذى يواصل الليل بالنهار فى سبيل تلبية احتياجات المواطنين وجولاته فى كافة الأوقات ليلا ونهارا فى كافة القرى والمراكز والمرور على المستشفيات وغيرها للتأكد من تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين كما قدم الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على تأمين الاحتفالات.



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جانب من الزيارة



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