محافظ أسوان لمدير "مشروعات التعمير": نسعى لاستثمار المنتجات بالسوق العالمى

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمكتبه، اليوم، المحاسب هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء أطر التعاون وتفعيل أوجه الشراكة بين المحافظة والهيئة، وتذليل العقبات للتداخلات المتشابكة بما يعود بالإيجاب لتهيئة مناخ الاستثمار ويصب بالنفع على المواطن الأسوانى.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال، أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار الأمثل للمنتجات الأسوانية، وخاصة من التمور والمانجو لجودتها العالية، وتحقيق القيمة المضافة لها لتصبح منتجات جاهزة للتصدير والمنافسة بالأسواق العالمية.

وأشار، إلى أنه بالتوازى سيتم التنسيق بين المحافظة والهيئة لتوفير أفضل المدخلات من الأسمدة والحبوب والميكنة الزراعية، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعى لما يمثله من أهمية لدى المزارعين، وتكثيف الندوات التوعوية للتعريف بأهمية استثمار منتجاتهم من المحاصيل المختلفة بشكل يحقق عوائد عديدة ومتنوعة لهم، ليكونوا بذلك شركاء نجاح فى الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل.