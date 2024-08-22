محافظ أسوان: ضرورة إعادة الشئ لأصله بالشوارع التى تنفذ فيها مشروعات

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ضرورة إعداد مديرية الطرق، قائمة أسعار موحدة بشأن إعادة الشئ لأصله وذلك بعد تنفيذ مشروعات لكافة المرافق ببنود محددة ويتم إعتمادها من المحافظ.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، لاستعراض خطة مديرية الطرق للعام المالى الحالى 2024/2025، وتذليل العقبات والمعوقات لإستكمال المشروعات المدرجة بالخطة ، وسرعة الإنتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها.

وأشار محافظ أسوان، إلى تنظيم إجتماع بين كافة الجهات المعنية للإلتزام بها ، ليتم تطبيقها بشكل فورى للحفاظ على ما تم ويتم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل ، وأيضاً سلامة المواطنين والزائرين المترددين على الشوارع والمناطق المختلفة.

وشدد المحافظ، على أهمية التنسيق المسبق بين الأجهزة التنفيذية قبل البدء فى أى أعمال أو مشروعات لسرعة نهوها بسهولة ويسر ودون أدنى عقبات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وهو ما يصب فى تحقيق الصالح العام ومصلحة المواطن الأسوانى.

حضر الاجتماع، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات حياة كريمة ، والمهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة.